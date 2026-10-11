El patio número 3, en La Salita de Teatro

La Salita de Teatro acoge el viernes 16 y el sábado 17 de octubre de 2026, a las 20:00 horas, la representación de «El patio número 3», de Víctor Muñoz, con La Bohemia Teatro. Se trata de un texto galardonado con el Premio Estado Crítico de Teatro 2024, entre otros reconocimientos. Según la entidad organizadora, la Asociación Cultural La Salita de Teatro, esta obra representa «una historia intensa y conmovedora que no te dejará indiferente».

Cartel de la obra teatral.
Cartel de la obra teatral.

 

📅 Viernes 16 y sábado 17 de octubre, a las 20:00 h.

🎟️ Donativo: 12 €
📍 Entradas y reservas:
📚 Librería Alambique (Ubrique)
🌐 Entradium.com
📲 WhatsApp: 679 968 895
🎭 La Salita de Teatro
Calle Santiago 6A, Ubrique (Cádiz)
Actividad cultural sin ánimo de lucro.

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