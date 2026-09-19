Si lo llego a saber ¡no pregunto!: nueva representación en La Salita de Teatro

La programación de La Salita de Teatro continúa el sábado 26 de septiembre de 2026, a las 20:00 horas, con Tejemaneje Teatro, que pondrá en escena «Si lo llego a saber… ¡NO PREGUNTO!», una comedia escrita por Mickaël Davier y dirigida por Dani Vías.

Se trata de «una historia en la que una pregunta aparentemente inocente puede acabar desencadenando una sucesión de situaciones cada vez más complicadas. Porque hay ocasiones en las que, como dice el propio título de la obra, es mejor no preguntar. Una familia, una presentación… y demasiadas preguntas.

La historia comienza cuando Beatriz decide presentar a sus padres a su novio, Quim. Lo que debería ser un encuentro familiar normal pronto empieza a complicarse con la aparición de antiguos conocidos, relaciones inesperadas, secretos y situaciones que pondrán a prueba a todos los personajes.

Braulio, padre de Beatriz y Mar, está casado con Cristina y lleva una vida aparentemente tranquila. Por su parte, Pablo, primo de Beatriz y Mar, aporta su particular sentido del humor; Mar, hermana pequeña de Beatriz, tiene una personalidad abierta y espontánea; y Quim, el novio de Mar, llega dispuesto a integrarse en una familia que quizá resulte bastante más complicada de lo que esperaba».

El resultado es «una comedia de enredo construida a partir de los equívocos, las relaciones personales y esas preguntas que, en determinadas circunstancias, pueden tener respuestas mucho más comprometidas de lo que uno esperaba».

La acción transcurre íntegramente en el salón de una casa y se apoya fundamentalmente en el trabajo de los intérpretes, los diálogos y el ritmo de las situaciones. La propuesta tiene una duración aproximada de 70 minutos.

Tejemaneje Teatro

Tejemaneje Teatro presenta este montaje con un reparto formado por Jessica Mosc, Emél Lavilla, Juan Polo, Jesús Maza e Ismael Hevia, bajo la dirección de Dani Vías.

La obra está escrita por Mickaël Davier, autor también vinculado a la creación de la compañía, y parte de una propuesta concebida para acercarse al público a través del humor, los personajes y situaciones reconocibles.

El montaje propone, en definitiva, una comedia cercana y dinámica con la que reírse de las relaciones, de los secretos y de las situaciones que pueden surgir cuando intentamos saber más de lo que deberíamos.

🎭Teatro: «Si lo llego a saber… ¡NO PREGUNTO!»

📅 Sábado 26 de septiembre de 2026

🕗 20:00 horas

📍 La Salita de Teatro – Ubrique (C/ Santiago, 6A)

🎭 Tejemaneje Teatro

✍️ Texto: Mickaël Davier

🎬 Dirección: Dani Vías

⏱️ Duración: aproximadamente 70 minutos

🔞 Espectáculo recomendado para mayores de 16 años

🎟️ Entradas-donativo: 12 €

Librería Alambique

Online: entradium.com

Reservas: 679 968 895

Organiza: Asociación Cultural La Salita de Teatro