Convocatoria para publicar artículos en el nº 7 de la revista Papeles de Historia

La Asociación Papeles de Historia lanza una convocatoria («call for papers») para publicar contribuciones de autoras/es interesadas/os en dar a conocer sus trabajos en el número 7 de su revista, titulada también «Papeles de Historia».

El criterio que se exige para insertar estas aportaciones en esta nueva publicación es que tengan alguna relación con Historia, Historia del Arte, Arqueología, Antropología, memoria histórica, Historia de la cultura, Historia del pensamiento y ciencias auxiliares de la Historia (archivística, paleografía, diplomática, epigrafía, numismática) de la Sierra de Cádiz.

Se aceptan ponencias o comunicaciones de reuniones científicas recientes, proyectos en desarrollo o recién culminados, estudios bibliográficos, reseñas de libros e investigaciones que permitan conectar su contenido con algún asunto actual (efemérides) o cualquier otro estímulo que propicie abordar el pasado desde una perspectiva del mundo de hoy.

El plazo para la recepción de originales termina el 23 de agosto de 2026 .

. La revista Papeles de Historia cuenta con ISSN: 1137-6848.

Características de los artículos:

Los trabajos deberán tener una extensión mínima de 10 páginas y máxima de 25 páginas

Se enviarán sin maquetar, en letra Times New Roman, de 12 puntos, con interlineado 1,5; con citas bibliográficas a pie de página según las normas ISO: Citas de libros: APELLIDOS, Nombre de autor/a: Título del libro y subtítulo en cursiva. Lugar de publicación, Editorial, año de edición [opcional: año de edición entre paréntesis después del nombre de autor/a]. Citas de artículos de revistas: APELLIDOS, Nombre de autor/a del artículo: Título del artículo entre comillas. Título de la revista en cursiva, volumen de la revista, número de la revista, año de edición, págs. (página inicial-página final) [opcional: año de edición entre paréntesis tras nombre de autor/a].

Resumen y «palabras clave» en castellano e inglés o castellano y francés.

Estos artículos deberán enviarse por correo electrónico (asociacion@papelesdehistoria.es), con la identidad de su autor/a e institución de pertenencia (en su caso).

Las imágenes, en jpg o tiff, con una resolución de 300 ppp, se mandarán aparte del texto.

Estas contribuciones pueden ser sometidas a revisión anónima por pares.

La Asociación Papeles ha editado hasta el momento seis números de su revista, de los que están agotados los números 1 y 2. Además, ha editado varias monografías.