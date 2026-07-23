La asociación de vecinos denuncia el abandono de El Jardín

La Asociación de Vecinos «Barriada 18 de Julio – El Jardín» ha denunciado el abandono de la plaza de El Jardín y ha solicitado al Ayuntamiento información sobre si existe «una partida presupuestaria aprobada y específicamente destinada a la rehabilitación y consolidación estructural de la plaza y el bar de El Jardín». En una instancia dirigida a la corporación, los vecinos piden conocer «los motivos técnicos o administrativos por los cuales no se ha contemplado la reparación de este espacio a través de las ayudas y fondos externos obtenidos para paliar los desperfectos ocasionados por las lluvias, optándose en su lugar por la vía de los fondos propios», según informó dicha entidad vecinal el 23 de julio de 2026.

La asociación de vecinos señala que «tras el intenso tren de lluvias y la borrasca acontecida este pasado invierno, tanto la plaza de El Jardín como el bar allí situado han sufrido un gravísimo deterioro en sus infraestructuras». Actualmente, dicho establecimiento hostelero se encuentra cerrado al público «debido a serios problemas estructurales derivados de los temporales».

Los vecinos añaden que «este espacio público, que engloba la plaza y el bar, constituye un punto de ocio y un pulmón social esencial, no solo para los residentes de nuestra barriada, sino para el conjunto de los ciudadanos de Ubrique». Insisten en que «especialmente durante los meses de verano este entorno se convierte en un lugar de encuentro intergeneracional indispensable para muchísimos ubriqueños; su actual estado de abandono forzoso perjudica gravemente la vida vecinal y el bienestar de la localidad».

Aclaran los vecinos que la asociación ha tenido conocimiento, a través de las emisiones de Radio Ubrique, de que «la intención del equipo de gobierno es acometer la reparación de este enclave mediante el uso de fondos propios municipales».

En la instancia se interesan por la cuantía económica de esta hipotética actuación, y solicitan saber «cuál es el presupuesto total y la cuantía exacta que se va a destinar a la ejecución de estas obras de arreglo», así como «en qué fecha o periodo temporal está prevista la ejecución y finalización de dicha reparación, con el fin de conocer si se podrá disfrutar del espacio en la temporada estival». Asimismo, la asociación desea obtener información sobre los criterios de financiación de dicha actuación. A este respecto, solicita información sobre «los motivos técnicos o administrativos por los cuales no se ha contemplado la reparación de este espacio a través de las ayudas y fondos externos obtenidos para paliar los desperfectos ocasionados por las lluvias, optándose en su lugar por la vía de los fondos propios».