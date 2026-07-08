El periodista Roberto Arrocha ofreció una charla coloquio y presentó sus dos últimos libros en la Peña Sevillista

Roberto Arrocha, periodista del diario ABC, ofreció el martes 7 de julio de 2026, desde las 20:30 horas, una charla-coloquio en la Peña Sevillista de Ubrique. En el transcurso de este acto, Arrocha presentó sus dos últimos libros, titulados Sevilla FC -2006-2023-, rey de Europa y Bilardo en Sevilla (y más allá). Fútbol, vida y genialidades en 55 historias inolvidables.

El evento, celebrado al aire libre en la terraza aneja al local de la entidad organizadora, lo abrió el presidente en funciones de la Peña, Manuel Sígler, quien dio la bienvenida a las personas asistentes y agradeció la participación del periodista deportivo. Además de aludir las dos obras que venía a presentar, destacó la condición de este autor como periodista ligado a los medios oficiales del Sevilla FC.

Seguidamente, otro miembro de la Comisión Gestora de la entidad, Fernando Sígler, esbozó los principales datos biográficos del conferenciante. Señaló que Roberto Arrocha, nacido en Arrecife de Lanzarote (Islas Canarias), es doctor en Comunicación por la Universidad de Sevilla, con una tesis doctoral, defendida en 2011 y que obtuvo la calificación de cum laude, titulada De la competición al espectáculo de masas. Estrategias de comunicación de acontecimientos deportivos y subtitulada El caso del derbi sevillano en la Copa en el diario ABC. Añadió que Roberto Arrocha es licenciado en Periodismo y diplomado en la Escuela de Formación del Profesorado por la Universidad de La Laguna (Tenerife). Además de ejercer como periodista en ABC, es profesor de la Universidad Loyola Andalucía. Desde el año 1999 desarrolla su tarea de informador deportivo. En cuanto a su relación con los medios de comunicación oficiales del Sevilla Fútbol Club, Arrocha presentó desde 2011 el programa «A balón parado», y en la actualidad dirige y presenta el espacio «El Cubo», donde ha entrevistado a destacadas figuras de las plantillas de las últimas décadas y cuyos podcasts están disponibles en la web del club.

Durante su intervención, seguida por una veintena de personas, Roberto Arrocha desgranó algunos aspectos, muchos de ellos anecdóticos, contenidos en sus dos últimos libros. Destacó las conversaciones que mantuvo con Carlos Salvador Bilardo, de quien dijo que pese a haber sido entrenador del Sevilla solo una temporada, la de 1992-1993 (además de cuatro partidos en la temporada 1996-1997), ha llegado a ser una verdadera leyenda del sevillismo. Contó de manera muy amena algunos episodios que vivió, ya como periodista, con motivo de sus conversaciones y entrevistas con el entrenador argentino. En su libro lo define como «un personaje de culto que trascendió el fútbol para convertirse en parte de la memoria y del corazón de quienes lo acompañaron».

Arrocha también se refirió a sus vivencias personales y profesionales en la época en la que el Sevilla fue «Rey de Europa», con la consecución de siete copas de Europa Leage (UEFA), entre otros títulos.

En el coloquio entablado con el público, Roberto Arrocha dio su opinión sobre la situación institucional y deportiva del Sevilla FC, que se libró del descenso en la última temporada, según él, por la determinación de la afición, que arropó a la plantilla, en los últimos partidos «de locura» en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Al finalizar esta intervención, el directivo Juan Manuel Román, hizo entrega al conferenciante de unos obsequios en nombre de la Comisión Gestora de la Peña. Seguidamente, el periodista deportivo firmó ejemplares de los libros que presentó en este acto cultural de la Peña Sevillista de Ubrique.