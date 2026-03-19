IU denuncia el «apagón digital» sufrido en Ubrique

La Asamblea Local de Izquierda Unida (IU) de Ubrique difundió el 18 de marzo de 2026 un comunicado en el que denuncia que «el Ayuntamiento se limita a «esperar respuestas» mientras el municipio sufre cortes de red de más de 24 horas que bloquean la salud y la economía». IU exige a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que supervise la falta de infraestructuras de respaldo en la localidad.

IU ha registrado una doble ofensiva institucional ante el Defensor del Pueblo Andaluz y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta medida es la respuesta de esta formación ante la «parálisis e incapacidad del gobierno municipal para solucionar las caídas masivas de fibra y móvil que el municipio padece desde hace más de un año», según expresa en su nota de prensa.

IU critica que el gobierno municipal «se limite a trasladar las excusas de las operadoras cuando dicen que están trabajando en el arreglo». «No nos sirven las buenas palabras mientras el Centro de Salud no puede acceder a historiales, las farmacias no pueden dar medicación y los cajeros y comercios quedan bloqueados», explica. Ante esta falta de mediación real, IU ha decidido llevar el caso ante el regulador estatal (CNMC) para que investigue la falta de una segunda antena de respaldo y la obsolescencia de los equipos que dejan a Ubrique en un aislamiento digital constante.

Izquierda Unida insiste en que «la solución definitiva solo llegará si se presiona en todos los frentes». Por ello, anima a los vecinos y vecinas «a dar parte a sus operadoras de cada avería, incluso a posteriori, para reclamar la devolución de los importes». «Solo si las compañías ven que no les sale rentable ignorar a Ubrique y si el Ayuntamiento siente la presión de sus vecinos, se harán las inversiones que necesitamos», concluye IU.