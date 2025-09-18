Unanimidad de la Diputación al apoyar la moción de IU en favor de la circunvalación de Ubrique

Izquierda Unida (IU) ha logrado la unanimidad del Pleno de la Diputación de Cádiz celebrado el 17 de septiembre de 2025 en torno a las moción defendida por el diputado provincial de IU, Ramón Galán, en la que insta a la Junta de Andalucía a agilizar el proyecto de circunvalación del municipio de Ubrique.

Galán defendió en la Diputación de Cádiz la construcción de la carretera de circunvalación de Ubrique. El diputado provincial de esta formación política, Ramòn Galán, consideró «fundamental que la Junta de Andalucía acometa» este proyecto «para aportar seguridad y competitividad al municipio de Ubrique, foco de una importante actividad del sector de la piel». Galán defendió en el Pleno de este miércoles una moción para la ejecución del proyecto de circunvalación de Ubrique, según informó IU.

En su moción IU pide que se inste a la Junta de Andalucía a que «priorice y ejecute con urgencia la circunvalación del municipio de Ubrique, dotando a la A-373 de las mejoras necesarias para garantizar la seguridad vial y la correcta comunicación con las áreas industriales»; además, pide a la administración autonómica que acelere los trámites administrativos y presupuestarios para iniciar las obras de construcción de la circunvalación «sin más demoras» y que reafirme «un compromiso público claro para mantener y mejorar de forma continuada las infraestructuras viarias de Ubrique y su entorno».

Insiste el diputado de IU, Ramón Galán, en la fortaleza del sector de la piel en Ubrique, «pilar fundamental para la economía local y el empleo en la zona». Sin embargo, lamenta que «el municipio sufre un grave problema en sus comunicaciones por carretera, que afecta directamente a la seguridad vial y a su desarrollo económico»; «actualmente, las vías que conectan Ubrique con municipios vecinos y áreas industriales presentan un estado deficiente, con carreteras inseguras y obsoletas que dificultan el tráfico tanto de personas como de mercancías, fundamentalmente la A-373, que conecta con Villamartín, Cortes y el Campo de Gibraltar. El tránsito de vehículos pesados por el casco urbano genera peligrosidad y altos riesgos de accidentes», incide el diputado de IU en la moción.

La ejecución de la circunvalación, según explica Galán, “es vital para descongestionar el casco urbano, mejorar la seguridad vial y facilitar el acceso a los polígonos industriales ubicados a las afueras de la población”. La circunvalación propuesta, que partiría de la A-373 a la altura de la estación de servicio y bomberos, atravesaría la zona de Los Olivares y conectaría con la principal área industrial y comercial, «impulsando el desarrollo económico y mejorando la calidad de vida de los vecinos», defiende IU.