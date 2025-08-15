Rechazo a la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España

La vuelta ciclista a España ha invitado al equipo de Israel. Diversos colectivos ciudadanos han iniciado una campaña de protesta. Así, la Plataforma Andalucía con Palestina acusa a la organización por dejar participar al equipo Israel. La empresa que organiza la vuelta es Unipublic. Estos colectivos convocan a la ciudadanía para mostrar la repulsa llamando al teléfono 91 2301431 o enviando un correo electrónico a esta dirección info@unipublic.es

Un ejemplo del texto que se puede enviar a Unipublic:

Rechazo a la participación del equipo israelí en la Vuelta 2025
Estimados señores de Unipublic:
Su invitación al equipo israelí en el contexto de las masacres en Gaza resulta inaceptable. Participar en la Vuelta no puede servir para lavar la imagen de un Estado acusado de crímenes contra la humanidad.
Les exijo que retiren esta invitación y se mantengan fieles a los valores éticos que un evento deportivo de esta magnitud debe defender.
Atentamente,
[Tu nombre] [Tu ciudad/país]

