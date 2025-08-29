Actividades con motivo del día de la patrona y la Feria

La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique comunicó el calendario de actividades organizadas con motivo de las fiestas patronales y la Feria:

  • El 29 de agosto de 2025 que ya se puede visitar la exposición de los carteles de Feria participantes en el concurso convocado para la elección del que anunciará las fiestas locales. La muestra está abierta en la ermita de San Juan de Letrán (Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique), hasta el domingo 7 de septiembre. El horario es de martes a sábado de 08:30 a 14:30 h.
  • Por su parte, la Banda Municipal de Música de Ubrique ofrece dos conciertos: el 29 de agosto  a las 22:00 h en la Plaza de la Verdura y el 5 de septiembre a la misma hora en el Bar Cañizo, con la colaboración del Ayuntamiento.
  • El 29 de agosto a las 22:00 h, Jarabe de Pau (Banda homenaje a Jarabe de Palo) y Rumba Canalla ofrecen un concierto en la Plaza de Toros.
  • El 30 de agosto a las 21:30 h, se celebra en la Plaza de Toros el Ubri Festival 2025, con la actuación de Chambao, Miguel Campello y Salistre,
  • El sábado 6 de septiembre se celebra en el casco antiguo el XIV Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre «Pedro Lobato Hoyos».
  • El mismo 6 de septiembre en la Plaza del Ayuntamiento está previsto el II Concierto de Marchas Procesionales en honor a Nuestra Señora de los Remedios, a cargo de la Banda Municipal de Música de Ubrique «Maestro Juan Chacón».
  • El domingo 7 de septiembre, a partir de las 23 horas, es la Noche de Fuegos Artificiales.
  • El lunes 8 de septiembre, a las 19:30 horas, se inicia la procesión de la imagen de la patrona, la Virgen de los Remedios.
  • La Feria se celebra este año del 10 al 13 de septiembre.
  • El domingo 14 de septiembre, Día del Voto realizado en 1855,  a partir de las 19:30 h, se celebra el traslado de la imagen de la Virgen de los Remedios en procesión desde la Parroquia Nuestra Señora de la O hasta el Convento de Capuchinos.
Cartel de la procesión de la imagen de la Virgen de los Remedios.
