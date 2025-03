Bajo la piel: cuenta atrás

«Bajo la piel«. Este es el nombre de la feria con la que Ubrique «rinde tributo a la que es su gran industria: la marroquinería». La edición de 2025 se celebra del 20 al 23 de marzo. Este evento fue presentado el 7 de marzo en el Palacio Provincial de Cádiz, por la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y el alcalde de Ubrique, Mario Casillas. El organismo provincial describió así el significado de este sector industrial: «Enraizado en la tradición, el entramado empresarial ubriqueño, compuesto por talleres manufactureros de prestigio, colabora activamente con las principales marcas de moda a nivel internacional, consolidando la marca Ubrique como garantía de calidad y sello ligado al lujo».

En un comunicado, la Diputación informó: «Tras el éxito de la primera edición de esta iniciativa, ‘Bajo la piel’ volverá a celebrarse en la localidad serrana entre el 20 y el 23 de marzo. Y lo hace con la organización del Ayuntamiento de Ubrique y el apoyo institucional de la Diputación Provincial de Cádiz y la Junta de Andalucía. Este viernes se ha presentado la Feria en el Palacio Provincial, en un acto que ha contado con la participación de la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez; la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Cádiz, Tania Barcelona; y el alcalde de Ubrique, Mario Casillas.

Almudena Martínez ha trasladado a los presentes su convencimiento de que la segunda edición de la ‘Bajo la piel’ volverá a ser un éxito, alabando además lo adecuado del lema escogido para este año: ‘Ubrique deja huella’. Y es que, ha dicho la presidenta, “Ubrique no es que esté de moda, es que fabrica moda y lo hace con la excelencia en el producto, en el diseño y en la manufactura”.

La presidenta ha remarcado que formación especializada, innovación y oficio artesano se unen en cada artículo de Piel de Ubrique, que también es “marca provincia de Cádiz”.. En la apuesta por el crecimiento de este sector, la presidenta de la Diputación considera fundamental la colaboración entre las distintas instituciones, teniendo en cuenta que la piel es el motor económico de la localidad y una importante fuente de empleo en el conjunto de la provincia. Sólo en Ubrique alrededor del 80 por ciento de la población que trabaja lo hace en este sector. Según datos del SEPE, a finales de 2023 había 4.792 personas afiliadas trabajando en la industria del cuero y el calzado en la provincia de Cádiz.

Martínez ha señalado que “las empresas de moda de mayor prestigio a nivel internacional, confían en los productos manufacturados de Ubrique, sabedoras de que ofrecen la mejor calidad, aunque haya otros lugares donde les resulte más económico. Pero la calidad no se negocia para estas marcas de lujo y confían en la que se le ofrece en la Sierra de Cádiz”. Por todo esto, ha añadido, “en la Diputación somos muy conscientes de la importancia de la industria de la piel para la economía de muchas familias de Ubrique y para el desarrollo de la comarca. Por ello destinar recursos económicos -20.000 euros- en esta Feria ‘Bajo la Piel’ es una inversión que tiene un gran retorno en el territorio, tanto en las personas como en las empresas”.

Además, la Diputación de Cádiz, a través de DipuInnova Plus del Área de Desarrollo Estratégico, apuesta por el crecimiento y la diversificación de la industria marroquinera en la Sierra respaldando la actividad del Centro Tecnológico de la Piel de Ubrique, Movex, un referente en la innovación y la experimentación en la industria marroquinera internacional, a la que se otorga una subvención de 45.000 euros, y que se considera la meca de artesanos, diseñadores y técnicos del sector. Igualmente, se impulsa el emprendimiento joven en el sector de la piel a través de los proyectos que se apoyan junto a la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz.

En la misma línea, la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte se ha referido a la Feria como una “experiencia que fusiona la tradición y la vanguardia junto a la artesanía, la industria y el turismo” con el objetivo de “potenciar la industria de la marroquinería y la identidad de un pueblo”.

Tania Barcelona ha destacado la coincidencia de ‘Bajo la piel’ con otras actividades de índole cultural que darán mayor realce a la cita, como son el festival ‘Ubrique es de Cine’, la Ruta de la Tapa, la novillada de picadores que se llevará a cabo el 22 de marzo o el espectáculo ecuestre del día 23 con el que se apoya la candidatura de Jerez como Capital Cultural Europea para el año 2031. Además, ha recordado que en Ubrique se ubica el yacimiento arqueológico de Ocuri, que se presenta como un atractivo turístico más y que da a conocer el origen y la historia de la localidad.

La delegada ha remarcado el compromiso de la Junta de Andalucía con la artesanía y el comercio, siempre de la mano de otras entidades públicas y privadas.

Mario Casillas, por su parte, ha invitado a visitar la Feria de la Piel de Ubrique, con la que “apostamos por la cultura, la industria, el empleo y, sobre todo, la gente de nuestra tierra”. El alcalde de Ubrique ha asegurado que este evento servirá para visibilizar “la magia que hacemos con nuestras manos”.

La cita pretende convertirse en palanca de cambio para el desarrollo del sector de la marroquinería así como para el de la hostelería y el turístico en general, acercando al consumidor final al pueblo de Ubrique. Para conseguirlo se ha diseñado un amplio programa de actividades que incluye, además de la exposición en estands del trabajo de empresas y marcas locales vinculadas al sector marroquinero, toda una serie de desfiles, conferencias, espectáculos musicales, taurinos y ecuestres, muestras artísticas, proyecciones, talleres y la mejor muestra de la gastronomía de la zona. La programación detallada se podrá consultar en la web https://bajolapiel.es».

Vídeo de la anterior edición.