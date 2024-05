La Sauceda acoge la asamblea de la Asociación Casa de la Memoria

El antiguo poblado de La Sauceda, ubicado en el término de Cortes de la Frontera, cerca del de Ubrique, acoge el sábado 1 de junio de 2024, a partir de las 11:30 horas, la asamblea general de la Asociación Casa de la Memoria, que tiene su sede en Jimena de la Frontera. A esta reunión pueden asistir, además de las personas asociadas a esta entidad, cuantos simpatizantes e interesados lo deseen en calidad de invitadas.

El orden del día es el siguiente:



Bienvenida a asistentes

Lectura y aprobación de acta anterior

Informe de gestión de la Junta Directiva:

Memoria de actividades

Estado de cuentas y estado de asociados

Propuesta de proyectos y actuaciones para el ejercicio 2024

Propuesta de acuerdo para solicitar ser declarada Entidad de Utilidad Pública

Propuesta de cambios en estatutos de la asociación

Propuesta de acuerdo para firmar convenio con Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, y otros ayuntamientos, administraciones y/o entidades posibles.

Propuesta de temas a debate abierto

HORARIOS E INDICACIONES DE CÓMO LLEGAR

A las 10:00 h. Nos encontraremos en el aparcamiento que hay a la entrada del área recreativa. Pincha aquí y ya tienes localizado el sitio exacto: https://maps.app.goo.gl/QghJzaEszJmBNXwv8

A las 10:15 h. Iniciaremos la ruta hacia la aldea de La Sauceda. Es importante ser puntuales, sobre todo si no se conoce el camino, porque allí no hay cobertura para nuestros teléfonos móviles y una vez que iniciemos la marcha nadie podrá avisarnos sobre cualquier incidencia. No es difícil, ni largo, pero conviene llevar calzado con suela de agarre y opcionalmente puede ser conveniente llevar un bastón.

Durante nuestro paseo iremos identificando los lugares más significativos y a la llegada a la ermita daremos lectura a testimonios.

A las 11:30 h. tendrá lugar la Asamblea de la Asociación de la Casa de la Memoria.

Cuando terminemos, prepararemos el almuerzo en las mesas del área recreativa junto a la Ermita. Cada uno puede llevar lo que quiera y allí a la sombra en un paraje idílico lo compartiremos.

El regreso, sobre las 16:00, discurrirá siguiendo la misma ruta que tomamos para llegar, pero tendrá como fin llegar al cementerio de la Sauceda, que está a escasos metros del aparcamiento. Una vez allí, homenajearemos a todos los que sufrieron este particular y desconocido holocausto, y a los que tuvieron que seguir adelante sin ellos. Habrá cabida para la lectura de poesías inspiradas en los hechos y para que cada uno exprese lo que sienta.

A las 17:00 h. Se cerrará la jornada con unas palabras de nuestra presidenta.

(Todos los horarios son aproximados, excepto el de inicio de la actividad, y pueden verse modificados por las circunstancias).

Para más información puedes dirigirte a estos teléfonos, o hacernos una consulta por correo electrónico

Telf.: 624 28 51 56 (La Casa), 635 49 62 90 (Andrés) y 662 19 25 85 (Debbie).

Correo electrónico: asociacioncasadelamemoria@gmail.com