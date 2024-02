Cuando el ministro Blasco Garzón tramitaba una petición para secularizar la ermita del Jardín de Ubrique

Texto: Fernando Sígler Silvera

En 2024 se cumple el centenario del desempeño del abogado e intelectual Manuel Blasco Garzón como presidente del Sevilla Fútbol Club. Esta personalidad, que pasó a la historia, entre otros motivos, por su papel como anfitrión de la reunión celebrada en diciembre de 1927 en el Ateneo de Sevilla con los poetas Federico García Lorca, Jorge Guillén, Rafael Alberti, José Bergamín, Gerardo Diego y Dámaso Alonso, de donde surgirá la conocida como Generación del 27, llegó a ser ministro de Justicia del Gobierno de España del Frente Popular, durante la Segunda República, en 1936.

Con motivo de dicho centenario, traemos a colación un episodio relacionado con la historia de Ubrique en el que Manuel Blasco Garzón tuvo un papel protagonista y que se relata en el libro El Frente Popular. Ubrique, febrero-julio 1936.

Recogiendo una petición de los sindicatos ubriqueños formulada en la manifestación del 1º de mayo de 1936, el alcalde en funciones, Marcos León López, explicó al ministro de Justicia que «en esta villa existe en el sitio denominado Jardín de Jesús una iglesia llamada del mismo nombre que ocupa una extensa superficie aproximada de 165 metros cuadrados». Añadió que «dicha iglesia se encuentra en un estado tal de ruina que desde hace mucho tiempo no se celebran en ella actos algunos de culto católico, habiendo sido retiradas de la misma todas las imágenes y objetos de culto, ante el temor fundado de un rápido derrumbamiento». Ante esta circunstancia, dejaba abierta la posibilidad de que «este Ayuntamiento pudiera invertir el citado edificio en hacer alguna mejora a la población, bien destinándolo a escuela, por carencia absoluta de locales adecuados, o ampliando el citado Jardín caso de que el coste de las obras a realizar no fuesen superiores a las posibilidades económicas de este municipio». Todas estas consideraciones justificaban, a su juicio, que el Estado promoviera la cesión de esta iglesia al Ayuntamiento. El secretario del Ayuntamiento, Miguel Reguera, envió el 5 de mayo por correo certificado esta instancia al apoderado en Madrid, Pedro Gutiérrez, quien recibió la documentación remitida desde Ubrique el 7 de mayo, y al día siguiente la entregó en el registro general del Ministerio de Justicia, comprometiéndose a «gestionar su pronto y favorable despacho» pasada una semana.

Esta misiva tuvo respuesta a final de mes por parte del nuevo ministro de Justicia, Manuel Blasco Garzón, de Unión Republicana. Este se dirigió al diputado a Cortes por la circunscripción gaditana Juan Manuel Sánchez Caballero para decirle lo siguiente: «Con referencia a la instancia cursada a este Ministerio por Marcos León en solicitud de que fuera cedida a dicho Ayuntamiento una iglesia ruinosa de aquella localidad, denominada Jardín de Jesús, tengo el gusto de participarle que se ha pedido el correspondiente informe al Obispado de Málaga, no habiendo recibido hasta la fecha contestación». El ministro se comprometió a que una vez que esta entidad eclesiástica respondiera, no olvidaría «su interés en el asunto a fin de que no se demore su resolución» (1).

Fue el diputado Sánchez Caballero quien el 3 de junio escribió desde el Congreso al alcalde en funciones para adjuntarle la respuesta del ministro y le adelantaba que para «la cesión de la iglesia Jardín de Jesús» estaba «pendiente de recibirse un informe que se ha pedido al obispo de Málaga» (2).