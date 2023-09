Carta de la presidenta de la asociación Asistencia Pediátrica Digna a la consejera

La presidenta de la Asociación “Asistencia Pediátrica Digna” de Ubrique, Mónica Vilches López, envió el 26 de septiembre de 2023 una carta a la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García Carrasco, para exponerle la situación de la asistencia pediátrica en el Centro de Salud de Ubrique, El texto dice así:

El motivo del presente escrito es exponerle la situación de la asistencia pediátrica en el Centro de Salud de Ubrique, pues, tras sus declaraciones en la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía del pasado día 20, consideramos que la información se le remite nada tiene que ver con la realidad, lo cual puede se puede comprobar si Vd. o alguien de su equipo en la Consejería tiene a bien desplazarse Ubrique y comprobarlo in situ, estando esta Asociación muy gustosa de entrevistarse con Vd. o en quien derive.

En su comparecencia ante el Parlamento, Vd. manifiesta que su Consejería ha ofertado las dos plazas de pediatría que están vacantes en Ubrique, sin embargo, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Número 119, de 23 de junio de 2023, oferta solo 1 plaza de pediatría de las 2 vacantes existentes.

Así mismo expresa que “las anteriores pediatras renunciaron al contrato alegando un problema de convivencia con los vecinos”. Sin embargo, las dos médicas que pasaban consulta de pediatría en Ubrique no eran pediatras, ni médicas de familia, solo aportaban un título de licenciada en medicina, sin ninguna especialidad. Por otra parte, renunciaron al contrato sin demostrar ningún problema de convivencia con los vecinos, sino que obtuvieron contrato en localidades no catalogadas como “de difícil cobertura” y que presentaban mejores condiciones laborales para sus intereses personales.

Según sus manifestaciones, se está en contacto con una segunda pediatra para que también se desplace a Ubrique y espera que no reciba “informaciones contradictorias” que le hagan decidir no venir a Ubrique. A este respecto cabe decir que las “informaciones contradictorias” de las que hay pruebas fehacientes son las emanadas desde la Dirección del Centro de Salud de Ubrique y desde la Subdirección Médica de la Sierra de Cádiz, de lo cual son testigos directos la ex_alcaldesa de Ubrique, la actual Delegada Territorial de Salud y numerosas personas más que en cualquier momento pueden testificarlo.

Respecto a la carencia de médicos, Vd. expresó que “el problema es que no conseguimos a los profesionales porque no hay número suficiente y porque en esas zonas no querían ir”. Sin embargo, todos los Colegios Oficiales de Médicos y los Sindicatos Médicos andaluces coinciden en que su Consejería no consigue profesionales sanitarios porque prefieren Comunidades donde la Consejería de Salud les ofrece mejores condiciones laborales, pues con incentivo de 5 euros al día por ir a “zonas de difícil cobertura” que actualmente ofrece la Consejería de Salud de Andalucía lógicamente ningún médico quiere ir a esas zonas.

Independientemente de todo lo expuesto referente a la falta de médico en las dos consultas pediatría del Centro de Salud de Ubrique, lo cual consideramos responsabilidad directa de la Consejería de Salud, le informamos de las principales deficiencias en la gestión que desde hace muchos años sufre el Centro de Salud de Ubrique, aunque “los papeles” elaborados por la dirección de este Centro le informen de datos que no se ajustan a la realidad, lo cual puede comprobarse rápidamente con una auditoría desde los Servicios Centrales del SAS y con la cual no tenemos inconveniente en colaborar.

Reivindicaciones conseguidas:

Que desde la dirección del Centro de Salud se llame a los usuarios para convencerles de quiten o no pongan las reclamaciones.

Nueva sala de espera de pediatría, mucho más amplia y ventilada, sin necesidad de hacer costosas obras de ampliación prometidas y no cumplidas.

Que desde el Centro de Salud algunos profesionales no malgasten el tiempo de atención al usuario/paciente en malmeter contra las madres y padres que defienden la salud de los niños de Ubrique.

Confirmación desde la Delegación Territorial de Salud de la inexistencia del Pediatra Consultor, a pesar de que en reunión mantenida en marzo de este año el Subdirector Médico de la Sierra de Cádiz informó de la existencia de esa figura de apoyo a los médicos no pediatras que ejercen en función de pediatría.

Que nuestra legítima y justa reivindicación sea conocida y apoyada por todos los grupos políticos con representación en el Parlamento Andaluz y por los medios de comunicación provinciales y autonómicos (prensa escrita, radio, televisión y redes sociales), extendiéndose progresivamente por toda Andalucía y, próximamente, a los medios nacionales.

Reivindicaciones pendientes de conseguir:

1.- Que se cubran al 100 % las dos consultas de pediatría por pediatras o por médicos de familia, lo cual la Consejera de Salud prometió que se haría “muy pronto” hace más de 4 meses.

2.- Que se realice el Control del Niño Sano a todos los niños tal como indica la Consejería de Salud y se deriven al Centro Infantil de Atención Temprana (CAIT) a los niños que lo necesiten.

3- Que el horario de consulta de Control del Niño Sano no sea intempestivo, especialmente en invierno, y pase a ser similar al de otras localidades de la comarca.

4.- Sala de Lactancia próxima a la sala de espera de pediatría.

5.- Que la hoja informativa de medicación contemple, además de la dosis, si el medicamento hay que tomarlo antes o después de las comidas y efectos secundarios más frecuentes del medicamento que obliguen a interrumpir la medicación y consultar al médico. Además, síntomas de alarma en la evolución de la enfermedad del niño.

6.- Demora máxima de 48 horas para consulta presencial o telefónica, tal como estipula la Consejería de Salud.

7.- Poder obtener cita para consulta “no demorable” por teléfono, sin tener que acudir en persona al Centro de Salud para obtenerla.

8.- Poder obtener cita telefónica o presencial con la dirección del Centro de Salud por teléfono.

9.- Información sobre las hojas informativas, emisoras de radio, televisión, prensa escrita y redes sociales a través de los cuales la dirección del Centro de Salud dice informar sobre cursos, talleres, hábitos saludables, enfermedades/accidentes frecuentes, utilización adecuada de los recursos sanitarios, horarios y eventos de interés sanitario para la ciudadanía. Información que actualmente nadie conoce en Ubrique.

10.- Información completa y no contradictoria dada por los trabajadores de Recepción.

11.- Identificación telefónica y presencial (tarjeta identificativa) de los trabajadores del Centro de Salud (nombre y cargo profesional)”.