Formas, colores y luces en la pintura de Fernando Devesa

Texto y fotos: Pedro Bohórquez Gutiérrez.

Para quien, como es el caso de uno, desconozca la obra del pintor Fernando Devesa, descubrirla, como en los días que aún restan de julio puede ocurrirle al curioso que se acerque a la Sala del Antiguo Mercado de Ubrique (Cádiz), supondrá un seguro deslumbramiento tanto por la calidad comprobable del conjunto (así, de memoria, calculo entre veinticinco y treinta obras) como por la de cada uno de los cuadros que lo integran.

Pueden contemplarse, en este conjunto, obras de temática diversa y formato variado: del mayor de dos extraordinarias panorámicas de Cádiz, divisada desde alguna de sus privilegiadas atalayas, o de ciertas escenas de interiores hogareños armonizadas con el retrato de unos personajes que prestan latido a su atmósfera intimista, y en los que no falta una mirada que parece magnetizar y devolver al espectador la suya, hasta el menor de una serie de bodegones que podríamos denominar gastronómico caseros, pasando por el intermedio de un muestrario de patios del casco viejo de Cádiz en los que el pintor ha sabido captar el abandono y transmitir, magistralmente, una sensación de tiempo detenido.

Para quienes conozcan la obra del pintor (he supuesto que gaditano, por su temática visible), entre los que no faltaran colegas de oficio, seguidores, degustadores y expertos (según suposiciones mías que solo, con irregularidades, formaría parte de la penúltima de las anteriores categorías de público) a la sorpresa admirativa y estimulante que les brindará la visita a la muestra que nos regala la sala ubriqueña, fiel a su apuesta por la calidad con la que hace apenas un lustro inició su andadura, habría que añadir la posibilidad de obtener una visión de conjunto del quehacer más reciente del autor, pues la mayoría de las obras se fechan en este año o en los dos precedentes, de ahí que deduzcamos que provenga del genio de un artista vigoroso en un racha fecunda.

Formas y perspectivas bien definidas, contrastes de color en un juego de luces y sombras armónico y tenue, son combinados por el pintor para devolvernos reflejos de una realidad reconocible en la que, sin embargo, la atmósfera envolvente que acoge e impregna a seres y objetos, una atmósfera que parece emanar y planear en los espacios abiertos o adensarse en los interiores acotados de los patios de Cádiz, adquiere pleno protagonismo y nos traslada más allá del espejo. Podríamos decir que es una pintura de lo real transfigurado, en la que la realidad le es devuelta al espectador con una poderosa carga de misterio inefable y poético, mostrada ahora a flor de piel y de una poesía de lo cotidiano e íntimo. La realidad, que no es otra que la que el pintor ha seleccionado y con la que conforma su particular orbe de expresión elegido, se nos desvela y devuelve en la pintura de Fernando Devesa en su belleza original y con toda su profundidad e interrogantes. «Realidad pactada» es el título acertado bajo el que ha sido agrupada la obra de Fernando Davesa, pues (así lo entiendo) no se detiene en una mera concepción realista y figurativa de la pintura, sino que pretende ir más allá de la mera captación fotográfica, persiguiendo el diálogo con el espectador y exigiéndole, como en un juego de espejos muy velazqueño, una mirada cómplice que interprete el lenguaje de la pintura y capte un mensaje que aspira a profundizar en la realidad e ir más allá de la apariencia visible. Al menos esa es mi impresión.

Fernando Davesa no debe de ser un pintor del todo desconocido del público ubriqueño aficionado pues una de las obras expuestas («Callejón del Norte») fue seleccionada con una mención de Honor en el Certamen Regional de Pintura Ciudad de Ubrique de 2022 y con otra de ellas participó en la última edición del concurso de pintura rápida «Pintor Pedro Lobato Hoyos», ambos organizados por el Ayuntamiento de Ubrique.

Fernando es Licenciado en Historia y estudió en la Escuela de Artes de Cádiz. Su obra ha merecido mención de honor y ha sido seleccionada en numerosos certámenes de pintura repartidos por la geografía nacional (el de Tomelloso, el Certamen de Pintura del Parlamento de La Rioja) y ha sido finalista en otros muchos (Bienal de Albacete, Diputación de Jaén o Certamen Reina Sofía de Madrid).

Fernando Devesa ha participado en cursos de pintura impartidos por Antonio López, en diversas ocasiones y varias ciudades españolas. La huella del maestro, bien asimilada y aprendida, es visible en su obra y la engrandece.