Sale a licitación la gestión y explotación del poblado de Los Hurones

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, anunció la publicación de la licitación de la gestión y explotación del Poblado del embalse de Los Hurones. En una comparecencia ante la prensa celebrada el 28 de septiembre de 2026, Mercedes Colombo, que estuvo acompañada del delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, dio cuenta de la resolución de la convocatoria pública para la presentación de proposiciones, de cara al otorgamiento de una concesión demanial destinada a la puesta en marcha y gestión de las instalaciones existentes.

“El objetivo de la Junta de Andalucía es recuperar el patrimonio público, ponerlo a disposición de la ciudadanía, generar actividad económica, crear empleo y consolidar un nuevo polo de turismo de naturaleza en la provincia”, ha aseverado Mercedes Colombo.

Desde la Junta de Andalucía “ponemos en concesión la gestión y explotación turística del poblado para desarrollar un proyecto vinculado al alojamiento, la restauración, la naturaleza y la interpretación ambiental”, ha indicado la delegada del Gobierno. Y ha aludido a una concesión que “incluye prácticamente todo el poblado: viviendas, albergue, piscina, pistas deportivas, escuela, cantina, zonas comunes, viales, alumbrado e infraestructuras”.

Según ha explicado Mercedes Colombo, el proyecto que se desarrolle deberá convertir el Poblado de Los Hurones en un complejo turístico rural completo, lo que implica alojamiento turístico, restauración, actividades recreativas en la naturaleza, interpretación del agua y del entorno, recepción y atención a usuarios, gestión y administración, limpieza, mantenimiento, seguridad y vigilancia.

El adjudicatario dispondrá de un período inicial de 20 años, ampliable hasta 50, para explotar y mantener este enclave, abonando un canon que podrá compensarse mediante inversiones de mejora previamente autorizadas.

Además, “la vertiente ambiental es esencial: estamos dentro del Parque Natural Los Alcornocales y junto a un embalse estratégico para el abastecimiento de agua, por lo que el proyecto deberá ser responsable, respetuoso y plenamente compatible con la normativa ambiental”, ha asegurado Mercedes Colombo.

La licitación está orientada a operadores con capacidad suficiente para desarrollar un proyecto de esta dimensión. Y en la adjudicación se valorará la inversión comprometida, la calidad de las instalaciones y servicios de alojamiento, así como la rapidez en la puesta en funcionamiento del complejo.

El plazo para presentar ofertas será de tres meses desde el día siguiente a la publicación en BOJA del pasado viernes 25 de septiembre, tiempo en el que los interesados podrán visitar las instalaciones y preparar su proyecto.

Un paso decisivo para recuperar el Poblado

La delegada del Gobierno ha aludido a la iniciativa de recuperación desarrollada y ha dado las gracias “a todos los que de una forma u otra han estado implicados y comprometidos con este maravilloso proyecto”.

Mercedes Colombo ha señalado que “hemos dado un paso decisivo para recuperar y poner a disposición de la ciudadanía uno de los enclaves más singulares y emblemáticos de nuestra provincia, situado en pleno corazón del Parque Natural de Los Alcornocales”.

Asimismo, la delegada del Gobierno ha insistido en la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno para recuperar y conservar “este lugar cargado de historia, de identidad y valor medioambiental que se encontraba en un avanzado estado de deterioro”, materializando una iniciativa que ha contado con una inversión pública a través de la ITI de Cádiz, por valor de casi 5 millones de euros.

Además, Mercedes Colombo ha explicado que “ese primer objetivo ya está conseguido y ahora se da un paso más, entendiendo que es la mejor forma para garantizar su conservación y explotación. En esa colaboración público-privada que defendemos desde la Junta, que está atrayendo inversión, empleo y riqueza, ponemos a disposición este Poblado para culminar su transformación en un gran proyecto turístico destinado a la puesta en valor de este espacio”

La inversión realizada hasta ahora por la Junta, según ha indicado la delegada del Gobierno, “ha permitido conservar por completo la fisonomía del poblado”. Así, se ha transformado y mejorado el acceso, se han reparado viviendas, y se ha trazado una nueva ruta de evacuación del poblado para usar en caso de emergencia.

También se han ejecutado trabajos de abastecimiento de internet, agua, saneamiento y depuración. A esto se suman nuevas infraestructuras esenciales como la estación de tratamiento de agua potable y la estación depuradora de aguas residuales.

Mercedes Colombo se ha referido a que “estas obras se han realizado manteniendo la estética original del poblado, conservando ese encanto tan peculiar que desprenden las construcciones de Los Hurones”, añadiendo que “este Poblado es hoy un espacio recuperado, preparado y lleno de potencial, listo para convertirse en referente del turismo de naturaleza en la Sierra y en la provincia”.

Libro de historia y vivencias del Poblado de Los Hurones

Durante esta comparecencia, Mercedes Colombo ha informado además sobre el libro que acompaña al proyecto: ‘Historia y vivencias del Poblado de Los Hurones’, impulsado por la Junta de Andalucía y editado por Editorial Tréveris.

Esta publicación recoge la historia del Poblado en la década de los 50 y 60 y su valor patrimonial, “desde un testimonio de lo que este enclave ha significado para la provincia”, ha mencionado la delegada del Gobierno, añadiendo el agradecimiento a “todos los que con sus vivencias y fotografías han hecho posible conocer mucho mejor cómo era la vida en el Poblado”.

Además, Mercedes Colombo ha concluido que “hoy damos un nuevo paso para revivir el Poblado de Los Hurones y que este sitio se convierta en todo un referente. Desde la Junta de Andalucía hemos logrado rescatarlo, rehabilitarlo y prepararlo ahora para una nueva etapa”.