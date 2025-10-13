Con motivo del 40 aniversario del Parque Natural Sierra de Grazalema, Izquierda Unida (IU) ha organizado un «Sendero con historia». La cita es el sábado 25 de octubre de 2025, a partir de las 11 horas. El punto de encuentro es la fuente de los Nueve Caños. Se trata de una actividad enmarcada en unas Jornadas culturales de otoño. El guía de esta ruta senderista es Diego Bayón, quien expondrá la historia de los lugares de este recorrido, cuya duración prevista es de dos horas y media, y cuya dificultad estimada es «media». El periplo es el siguiente: Nueve Caños, Rodezno, ermita de San Antonio, Peñón de la Becerra, manantial y mirador de Ubrique Alto, mirador 28 de Febrero, Calvario, nacimiento del Algarrobal, antiguo molino del Naranjal, puente de Garganta Barrida y Veinte Pilares, desde, tras un descanso, se regresará al punto de partida.

Se recomienda calzado adecuado, agua, bocadillo.

En este evento patrocinado por IU, colaboran el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario, el Ateneo Cultural Almajar, la Federación Andaluza de Espeleología, la Asociación Cultural de Estudios Iptucitanos y el Parque Natural Sierra de Grazalema.

Nº de plazas: 20.

Inscripción.