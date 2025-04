Amigos del bosque critican la poda lateral de naranjos de la avenida de España para el paso de la Borriquita

El colectivo Amigos del bosque Acción local difundió el 14 de abril de 2025 un comunicado titulado «Contra los desastres de la jardinería en Ubrique», en el que señala que «terciar las copas de los naranjos de la avenida solo por un lado para que pase una imagen de Semana Santa ha sido el último despropósito de la empresa encargada de la jardinería en Ubrique pero no el único, pues vienen de largo». Ante estos hechos, este colectivo ha remitido al Ayuntamiento de Ubrique una propuesta dirigida al Pleno para «la redacción de un plan de protección del arbolado urbano que puede ser la solución para que no se repitan estos desmanes en el futuro»- El paso que desfiló el domingo de ramos fue la Borriquita, que promueve la Fundación López Mariscal.

En su comunicado, el colectivo expresa lo siguiente: «Recientemente en Ubrique se han cortado, algunos casi por la mitad en el lado que da a la calle, las copas de 134 de los 160 naranjos que flanquean la avenida de España. Esto ha generado una gran indignación entre los vecinos y, a consecuencia de ello, desmentidos del Ayuntamiento, partidos políticos, la empresa de jardinería BASICA… Supuestamente se va a iniciar una investigación de los hechos. Para más inri, esta poda drástica desequilibradora se ha llevado a cabo en plena época de floración y de cría de aves.

Desgraciadamente este no es el único despropósito en cuanto a tratamiento del arbolado urbano en Ubrique. Ya quedan pocos árboles en el río, pues poco a poco se van cortando pies, alegándose una excusa u otra. Otros muchos árboles en otros puntos del pueblo han desaparecido. Los desmoches salvajes de los plataneros de Los Callejones y de otros muchos árboles, se le hacen a todos aquellos que los soportan, están al orden del día. Estos desmoches debilitan y enferman a los árboles y compromete la seguridad ciudadana. Los árboles mutilados mediante podas “chupa-chups”, el supuesto arte topiario, son probablemente más numerosos que los que no lo están. Como hemos denunciado en otras ocasiones, estas podas drásticas reducen la copa del árbol a su expresión mínima e impiden que este alcance su plenitud y pueda proporcionarnos a los ciudadanos todos los beneficios de los que no se terminan de enterar los dirigentes municipales».

El comunicado añade: «Para que esto no se repita en el futuro, Amigos del bosque, ha remitido al Ayuntamiento de Ubrique una propuesta a pleno con una serie de directrices para la elaboración de un Plan de Protección del Arbolado Urbano. Mediante la aprobación de esta propuesta y la elaboración del plan todos los beneficios que producen los árboles; para lo que “curiosamente” necesitan sus hojas, su copas: producción de oxígeno; proporcionar sombra; mitigación de altas temperaturas, que serán cada vez más altas con el cambio climático, absorción de contaminantes, ser refugio de aves y fomentar la biodiversidad…quedarán garantizados. Pues, entre otras cosas, se pide que no se tale ningún árbol sin su correspondiente informe técnico firmado por un técnico capacitado y que quede demostrado que es la única opción viable. Que se aumente la cobertura arbórea de Ubrique al máximo posible.. Que se abandonen las podas severas del arbolado como los desmoches, los terciados y las técnicas topiarias también llamadas podas “chupa-chups”. Que no se realice ninguna poda a destiempo. Que se abandone el uso de venenos en jardinería, como el glifosato que todavía se sigue utilizando indiscriminadamente y con profusión… Además pedimos al Ayuntamiento que elabore un inventario del arbolado urbano y de su estado de salud en este momento. Que implemente un sistema de seguimiento del arbolado para evaluar continuamente el estado de salud del mismo y detectar de manera temprana posibles problemas».

Propuesta para la protección del arbolado urbano de Ubrique

La propuesta de Amigos del bosque, Acción local, cuyo representante es Antonio Acosta Fernández, es la siguiente: