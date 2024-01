La delegada del Gobierno de la Junta subraya la relevancia del yacimiento de Ocuri

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha subrayado “la relevancia del yacimiento de Ocuri, en Ubrique, como “reclamo turístico, cultural y económico de la provincia, de la comunidad autónoma y de España”. Colombo hizo estas declaraciones en el transcurso de la visita que efectuó al yacimiento el 11 de enero de 2024, junto al delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Jorge Vázquez, el alcalde de la localidad, Mario Casillas, la concejala Mariana Moreno y representantes de la Asociación Andaluza Hespérides. En este encuentro se abordaron “posibles futuras actuaciones y proyectos que se puedan llevar a cabo para la puesta en valor de este yacimiento, declarado Bien de Interés Cultural, por la Junta de Andalucía el año pasado”, según informó la Junta en un comunicado.

Colombo recordó que “en marzo de 2023 Ocuri fue declarado BIC por la importancia que tiene a nivel arqueológico dentro de nuestra provincia. Un bien que goza de gran interés arqueológico, tanto por su situación estratégica como por la monumentalidad de los vestigios edilicios que posee”.

La delegada dijo que “ya en la primera reunión que tuvimos con el nuevo equipo de gobierno municipal nos comprometimos con el alcalde a que una de las cuestiones prioritarias para trabajar conjuntamente era este yacimiento. Queremos que además de la importante labor que se está haciendo por parte del Ayuntamiento de Ubrique, buscar medios de colaboración con la Junta de Andalucía, a través de la delegación territorial de Turismo, Cultura y Deporte y poder incrementar su puesta en valor. Es decir, desde el Gobierno andaluz en la provincia ponemos a disposición nuestros medios”.

La delegada añadió: “Queremos aprovechar estas sinergias que tenemos con las distintas universidades de la Andalucía para para que se establezcan proyectos de investigación en Ocuri. Estos estudios son fundamentales para sumar esfuerzos en la puesta en valor de este yacimiento. Porque nosotros desde la Junta de Andalucía creemos y así los ponemos en práctica y así lo cree nuestro presidente, Juanma Moreno, que la colaboración, el diálogo y el consenso entre instituciones es fundamental. Por ello esta primera reunión en el propio yacimiento servirá para establecer esas líneas de trabajo conjuntas para que lo disfruten, no solamente los vecinos y vecinas de la localidad, sino también todas aquellas personas que lo visitan y lo admiran”.

Mercedes Colombo se referió también a que “en Ubrique a través de la Inversión Territorial Integrada (ITI), hemos hecho una importante inversión con esa Oficina de Turismo que es relevante, ya que nos encontramos en un lugar crucial de la Sierra de Cádiz, que es cabecera de comarca y que representa una importancia económica no solo con todo lo relacionado con la industria de la piel sino también con el importante peso cultural y turístico que repercute no sólo en la provincia, sino también la Comunidad Andaluza y en España”.

Por su parte el acalde de Ubrique, Mario Casillas, mostró su agradecimiento tanto a Mercedes Colombo como a Jorge Vázquez, y manifestó que “desde que llegamos al Ayuntamiento, la Junta de Andalucía ha apostado por la localidad y hoy han venido para demostrar que vamos a trabajar conjuntamente. Seguiremos esta línea de actuación y colaborando y trabajando por el futuro de Ubrique, y, cómo no, de este yacimiento arqueológico de Ocuri, tan importante para nuestra localidad”.

La arqueóloga María Campos explicó a los visitantes las características principales del yacimiento romano.