La Asociación Asistencia Pediátrica Digna defiende sus reivindicaciones

La presidenta de la Asociación “Asistencia Pediátrica Digna”, Mónica Vilches López, difundió el 13 de noviembre de 2023 el siguiente comunicado:

¿Qué queda pendiente de conseguir?

1.- Que se ofrezcan a las doctoras contratos con incentivos suficientes para garantizar que las dos consultas de pediatría sean ocupadas de forma estable.

2.- Que los médicos de familia y los médicos generalistas “en función de pediatría” tengan en todo momento posibilidad de contactar con un “pediatra referente” para consultar dudas.

3.- Que la Hoja Informativa de medicación, o en hoja anexa, contemple, además de la dosis, si el medicamento hay que tomarlo antes o después de las comidas y sus efectos secundarios más frecuentes que obliguen a interrumpir su toma. Además, que indique los síntomas de alarma en la evolución de la enfermedad del niño.

4..- Que la dirección del Centro de Salud de Ubrique informe cómo acceder a las Hojas Informativas y a los medios de comunicación locales (prensa escrita, radio, televisión comarcal, redes sociales) en donde dice informar sobre horarios, inscripción a cursos y talleres de primeros auxilios y enfermedades frecuentes, hábitos saludables, correcta utilización de los recursos sanitarios, etc., etc. que dice ofertar a todos los vecinos y que nadie conoce cómo acceder a ellos.

5.- Poder obtener cita “no demorable” por teléfono, sin tener que acudir en persona al Centro de Salud para obtenerla.

6.- Poder obtener cita telefónica o presencial con la dirección del Centro de Salud por teléfono.

7.- Que el personal de Recepción reciba instrucciones adecuadas sobre el funcionamiento del Centro de Salud para que la información que trasmitan a los usuarios sea completa y no contradictoria.

8.- Identificación telefónica y presencial (tarjeta identificativa) de los trabajadores del Centro de Salud.

9.- Que todos los colectivos que tengan relación con la salud de los niños (AMPAs, Escuelas Deportivas Infantiles, etc.) sean citados a las reuniones preceptivas de Participación Ciudadana del Centro de Salud.

Próximas actuaciones:

1..- Envío de informe al Director-Gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

2.- Reunión con representantes de los colectivos ubriqueños.

3.- Envío de informe al Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía.

4.- Envío de informe al Presidente de la Junta de Andalucía.

5.- Envío de informe al Presidente del Parlamento Andaluz.

6.- Envío de informe al Defensor del Pueblo Andaluz.

7.- Envío de informe al Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería.

8.- Envío de informe al Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.

9.- Envío de informe a las Federaciones autonómicas y nacionales de Defensa del Paciente.

10.- Envío de informe a las Secciones de Sanidad de los principales Sindicatos autonómicos y nacionales.

11.- Envío de informe a los principales Medios de Comunicación autonómicos y nacionales.